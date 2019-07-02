Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы

Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы, передает РИА «Новости».

Об этом заявили в пресс-службе СЕ.

По данным агентства, российская сторона оплатила взнос за 2019 год.

Как отмечается, размер выплаты составил около €33 млн.

Ранее стало известно условие выплаты взносов России в СЕ.