Зеленский потребовал наказать Климкина

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Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.

Как отмечается, требование главы государства связано с тем, что Климкин не поставил президента известность о полученной от российской стороны 25 июня ноте по поводу освобождения украинских моряков. Зеленский напомнил, что Климкин лично несет ответственность за состояние дел во внешней политике.

«…считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра, о результатах которого проинформировать», — говорится в заявлении Зеленского.

Ранее сообщалось, что Климкин срочно ушел в отпуск после скандала.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.