Путин потребовал срочно восстановить жилье в затопленной Иркутской области

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Российский лидер Владимир Путин призвал как можно скорее приступить к восстановлению жилья в затопленной Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое требование глава государства выдвинул на совещании, которое проходит в городе Братск.

По словам президента, никто из пострадавших не должен остаться к зиме без жилья.

Помимо этого, Путин призвал оперативно восстановить все школы, детсады и больницы в регионе.

«Дети должны приступить к занятиям вовремя, в сентябре», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин пообещал перевезти детей из затопленной Иркутской области в летние лагеря.