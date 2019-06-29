Путин потребовал срочно восстановить жилье в затопленной Иркутской области
Российский лидер Владимир Путин призвал как можно скорее приступить к восстановлению жилья в затопленной Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, такое требование глава государства выдвинул на совещании, которое проходит в городе Братск.
По словам президента, никто из пострадавших не должен остаться к зиме без жилья.
Помимо этого, Путин призвал оперативно восстановить все школы, детсады и больницы в регионе.
«Дети должны приступить к занятиям вовремя, в сентябре», — подчеркнул Путин.
Ранее Путин пообещал перевезти детей из затопленной Иркутской области в летние лагеря.