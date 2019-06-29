Путин сообщил о консультациях по СНВ-3

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20... Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20...
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20...
Kevin Lamarque/Reuters

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что по итогам саммита G20 в Осаке главам внешнеполитических ведомств двух стран было поручено начать консультации по СНВ-3, сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, они начали консультации по этому вопросу. Однако, приведут ли они к продлению договора, пока рано говорить, отметил президент.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите G20.