Путин сообщил о консультациях по СНВ-3

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что по итогам саммита G20 в Осаке главам внешнеполитических ведомств двух стран было поручено начать консультации по СНВ-3, сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, они начали консультации по этому вопросу. Однако, приведут ли они к продлению договора, пока рано говорить, отметил президент.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите G20.