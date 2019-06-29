Путин рассказал о планах вывести отношения с Египтом на новый уровень

Президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в рамках G20 о планах вывести отношения двух стран на новый уровень. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, отношения стран развиваются очень стремительно, в планах вывести их на более продвинутый уровень.

Президент России также отметил работу ас-Сиси в качестве сопредседателя саммита «Россия-Африка», который пройдет в октябре этого года в России.