В НАТО заявили о неспособности ЕС вести бои на Украине

Рютте: Евросоюз не способен в одиночку обеспечить боевые действия на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил в Комитете по обороне Европарламента, что Еросоюз (ЕС) не может в одиночку обеспечивать боевые действия на Украине, поэтому он должен в массовом порядке продолжать закупать вооружения у США для снабжения Киева. Об этом сообщает ТАСС.

Рютте заявил, что Евросоюз наращивает военную промышленность, однако этих усилий недостаточно для поддержки боевых действий на Украине и дальнейшего снабжения страны. По его словам, в связи с этим ЕС должен продолжать масштабные закупки вооружений у США, чтобы обеспечить Украину ключевыми военными возможностями, прежде всего ракетами-перехватчиками для систем ПВО.

23 января представитель Киева в НАТО Алена Гетьманчук заявила, что Североатлантический альянс уже привлечен к проработке военной составляющей гарантий безопасности Украине после завершения конфликта с Россией.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после установления перемирия на территории страны должны быть размещены военные контингенты европейских государств.

Ранее во Франции запустили петицию против размещения войск в Гренландии и на Украине.