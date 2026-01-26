Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Путин оценил проект Ленинградской области по реабилитации участников СВО

Путин похвалил проект Ленобласти по сопровождению реабилитации участников СВО
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко похвалил проект региона по сопровождению реабилитации участников специальной военной операции (СВО). Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Во время встречи Дрозденко рассказал, что в области запустили кластер комплексного сопровождения реабилитации участников СВО и их семей. По его словам, в рамках инициативы российские военные получают помощь по протезированию, обучению и трудоустройству.

Путин поинтересовался у губернатора, где находится сам центр. Глава региона отметил, что подобные центры расположены по всей территории Ленинградской области.

«Очень хорошие», — сказал Путин.

В декабре прошлого года Путин заявил, что между участниками СВО и защитниками в приграничных регионах нет никакой разницы. Президент отметил, что считает необходимым поддержать тяжело раненых бойцов. Он подчеркнул, что все военнослужащие без исключения выполняют одну и ту же задачу — защищают страну.

Ранее Поддубный оценил уровень осведомленности Путина о ситуации в зоне СВО.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!