Генсек НАТО заявил о конце эпохи опеки США над безопасностью Европы

Эпоха опеки Соединенных Штатов Америки над европейской безопасностью подошла к концу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с депутатами комитета по иностранным делам Европарламента, передает РИА Новости.

Генсек отметил, что в ходе саммита в Гааге страны-члены альянса согласились инвестировать 5% своего ВВП в оборону к 2035 году. По его словам, государствам необходимо достичь таких показателей как можно быстрее.

«Во-первых, потому что ситуация с безопасностью этого требует. Мы сталкиваемся прямо сейчас с реальными и долгосрочными вызовами нашей безопасности. И во-вторых, потому что время, когда мы удобно позволяли США нести большую часть бремени за нашу общую безопасность, просто закончилось», — сказал Рютте.

В декабре прошлого года бывший спецпредставитель президента США на международных переговорах Джейсон Гринблатт заявил, что десятилетиями европейские правительства рассматривали американскую защиту как привилегию, а не как партнерство. Теперь же Европа должна будет сама обеспечить свою безопасность, подчеркнул он.

Ранее в Европе отметили спад доверия к США после потери интереса Трампа к Украине.