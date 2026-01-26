Украинский митрополит назвал Путина и патриарха Кирилла героями

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких) назвал президента России Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла героями. Об этом иерарх заявил в ходе встречи военного духовенства, представителей Минобороны, Росгвардии и силовых ведомств, проходящей в рамках международных Рождественских чтений в Центральном Доме Российской армии, передает РИА Новости.

«Важное [на Украине] зависело и зависит от двух человек: это президент России... и святейший патриарх Кирилл. Они — зачинатели движения, их свела судьба поистине… поэтому слава нашим героям: президенту России Владимиру Владимировичу Путину и патриарху Кириллу», — сказал митрополит.

В августе 2023 года митрополит Ионафан был приговорен к пяти годам тюрьмы «за публичное оправдание вооруженной агрессии против Украины», он не признал своей вины.

В июне 2024 года священнослужителя освободили по ходатайству патриарха Кирилла и отправили в Россию в рамках обмена.

В октябре того же года митрополит Ионафан заявил, что власти Украины приговорили его к тюремному сроку из-за его критики украинских раскольников — последователей так называемой Православной церкви Украины.

Ранее патриарх Кирилл упомянул Путина во время проповеди, назвав его вождем.