В Москве отменили премьеру спектакля по пьесе Бродского после доносов

«Осторожно, новости»: в Москве отменили премьеру спектакля Цыганова «Демократия!»
Wikimedia Commons

В Москве отменили премьеру спектакля «Демократия!» по пьесе Иосифа Бродского. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Постановка должна была пройти 28 января на парковке московского ТЦ «Europolis Ростокино». Петербуржский музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского должен был провести онлайн-трансляцию выступления.

Спектакль поставил звезда сериала «Первый номер» и фильма «Мастер и Маргарита» Евгений Цыганов. В нем должны были сыграть артисты Александр Кузнецов, Василий Михайлов, Денис Самойлов, Мария Шалаева, Стефани Елизавета Бурмакова.

По данным издания, зрители получили письмо об отмене спектакля из-за технических причин. Страница постановки на сайте музея удалена. Сотрудники учреждения отказались комментировать отмену.

Как отмечает «Осторожно, новости», новость об отмене спектакля появилась после доноса неких «провластных Telegram-каналов». Их авторы раскритиковали главного куратора музея Марину Лошак, а также назвали одну из артисток — Марию Шалаеву — «релоканткой-таксисткой».

Ранее сообщалось, что выпускники Школы-студии МХАТ просят министра культуры отменить назначение Богомолова.
 
