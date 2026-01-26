В Краснодаре подросток хотел спасти мать от тюрьмы и лишился почти 10 млн рублей

Подросток из Краснодара стал жертвой мошенников, отдав им семейные накопления. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты заявили 17-летнему юноше, что ему пришла посылка. Чтобы получить ее, молодой человек назвал код из сообщения.

После этого ему стали звонить лжесотрудники Центробанка. Они убеждали несовершеннолетнего, что его мать якобы является пособницей террористов. Чтобы ее не отправили в места лишения свободы, неизвестные убедили школьника «задекларировать» деньги.

Молодой человек взял у матери телефон и с него перевел более 200 тысяч рублей. Однако неизвестные потребовали дополнительную сумму.

«Под психологическим давлением они вынудили его тайно забрать из дома 9 600 000 рублей наличными и передать деньги курьеру», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас специалисты устанавливают личности людей, причастных к афере.

