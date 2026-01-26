В ЛДПР предложили «привязать» мигрантов к работодателю на год

ЛДПР предлагает обязать прибывших в Россию мигрантов, которые работают по патенту, трудиться у одного работодателя не менее года без права уволиться, а если трудовой договор будет расторгнут, то таких мигрантов следует депортировать за их счет. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как напомнил глава партии, патент позволяет добросовестным иностранным работникам находиться в стране без оформления визы, однако этот правовой инструмент превратился в «лазейку для нелегалов». Они, заметил Слуцкий, ищут способ пробраться в Россию и «пустить здесь корни».

В пояснительной записке к законопроекту ЛДПР отмечается, что патент, выдаваемый для работы в конкретном регионе России, не привязан к работодателю, что позволяет мигранту в любой момент без ограничений уволиться, «перейти к другому работодателю или работать одновременно у нескольких».

«Приезжая в Россию, множество мигрантов заранее знают, что не останутся работать в фирме, с которой заключили договор — получив патент, увольняются и идут в нелегальный сектор», — отметил парламентарий.

Лидер ЛДПР добавил, что такие мигранты устраиваются работать без официального оформления, а качество их деятельности «оставляет желать сильно лучшего». По мнению политика, «ситуация патовая», она требует срочного вмешательства властей, чтобы такую «лазейку» «намертво замуровать» на законодательном уровне.

«ЛДПР настаивает: если мигрант прибыл в страну по патенту, он должен трудиться у одного работодателя, с кем и заключал договор, не менее года. А если договор истек или был расторгнут раньше срока мигранта следует депортировать из России, при чем за его счет», — подчеркнул Слуцкий.

В январе сообщалось, что МВД России начнет в автоматическом режиме получать от Федеральной налоговой службы информацию о доходах иностранных граждан. Сведения будут формироваться на основе отчетности работодателей по страховым взносам. Новая мера направлена на выявление случаев фиктивного трудоустройства мигрантов и усиление контроля за их занятостью на территории страны.

