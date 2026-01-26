Размер шрифта
Новорожденный мальчик не выжил, потому что врачи не стали будить его мать

В Британии женщина потеряла ребенка, потому что врачи не стали ее будить
В Великобритании персонал больницы лишил новорожденного ребенка шанса на жизнь, не разбудив его мать для проведения обследования. Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел в уэльсской больнице Ибсбити Гвинед в Бангоре. Малыш, родившийся 29 сентября 2022 года, пострадал от кислородного голодания и сепсиса. Накануне его 29-летняя мать Ева попала в больницу с признаками инфекции, находясь на 36-й неделе беременности. Во время проверки в 18:00 частота сердечных сокращений и движения еще неродившегося мальчика были признаны нормальными, а в 22:00 Ева спала, поэтому обследование не проводилось.

Ева проснулась около 1:30 ночи, почувствовав, что Сонни (так она назвала ребенка) почти не двигается. Она жаловалась на снижение двигательной активности, но вместо того, чтобы срочно отправить ее на операцию, врачи перевели ее в родильное отделение, что задержало появление мальчика на свет и поставило под угрозу его жизнь. Сразу после родов он попал в реанимацию для новорожденных, но на третий день сердце Сонни остановилось.

«День рождения Сонни должен был стать одним из самых счастливых в нашей жизни, но он превратился в абсолютное отчаяние. Сонни всегда будет частью нашей семьи, и мы всегда будем его любить. Мы всегда будем считать, что его сильно подвели, когда он больше всего нуждался в помощи», — сказал Томас, отец мальчика.

Национальная служба здравоохранения (NHS) установила, что Еву следовало разбудить в 22:00, чтобы проверить пульс Сонни, а затем необходимо было немедленно отправить роженицу в операционную, а не в родильное отделение, и что более ранние роды, вероятно, изменили бы исход. Совет здравоохранения принес семье официальные извинения, признав серьезные недостатки в оказании медицинской помощи.

Ранее младенец не выжил после того, как отец засунул ему в рот носок, чтобы тот не плакал.
 
