Ожирение: как определить его степень и тип у мужчин и женщин

Типы и степени ожирения по индексу массы тела и обхвату талии — соотношение показателей

Ожирение приобретает масштабы глобальной эпидемии: по данным Всемирной организации здравоохранения, от него уже страдает каждый восьмой житель планеты. Как правильно определить тип и степень этого заболевания, в чем его главные причины и какие современные методы лечения существуют — в материале «Газеты.Ru».

Что такое ожирение

Ожирение — это хроническое заболевание, которое характеризуется патологическим увеличением массы тела за счет жировой ткани.

Согласно статистике ВОЗ, с 1990 года показатели ожирения среди взрослых увеличились больше чем в два раза, а среди подростков — в четыре. По данным Минздрава РФ, в 2024 году в России было зарегистрировано более 3 млн человек с ожирением как самостоятельным заболеванием — это 2% населения страны. Ежегодно ожирение впервые диагностируется более чем у 500 тыс. человек.

Врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен рассказала «Газете.Ru», что ожирение — это хроническое заболевание, а не косметический дефект, как считают многие.

Ожирение — не просто «лишний вес» или отсутствие силы воли. Это хроническое, рецидивирующее заболевание, при котором в организме происходит избыточное накопление жировой ткани, создающее реальную угрозу для здоровья. Зарема Тен врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава МО

Ожирение развивается в результате нарушения энергетического баланса организма. Если человек постоянно потребляет больше энергии, чем тратит, ее излишек откладывается про запас в виде жира. Этот процесс и ведет к постепенному увеличению веса.

DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Критерии и степени ожирения

Для оценки ожирения в медицине используются антропометрические показатели, отметила Зарема Тен.

🔴 Основной скрининговый инструмент при ожирении — индекс массы тела (ИМТ). Это простой математический показатель, отражающий соответствие веса росту.

Он рассчитывается по формуле: ИМТ = вес (в кг) / рост² (в метрах).

Например: человек весом 85 кг и ростом 1.70 м. Расчет: 85 / (1.70 х 1.70) = 85 / 2.89 = 29.4.

Расшифровка показателей ИМТ (по классификации ВОЗ):

18.5 – 24.9 : Нормальная масса тела.

: Нормальная масса тела. 25.0 – 29.9 : Избыточная масса тела (предожирение).

: Избыточная масса тела (предожирение). 30.0 – 34.9 : Ожирение I степени.

: Ожирение I степени. 35.0 – 39.9 : Ожирение II степени.

: Ожирение II степени. ≥ 40.0: Ожирение III степени (морбидное, или патологическое).

«ИМТ — хороший скрининговый инструмент для оценки степени ожирения, но у него есть ограничения. Он не учитывает состав тела (соотношение мышц и жира). Например, у спортсмена с большой мышечной массой ИМТ может указывать на ожирение, хотя жира у него мало», — пояснила Зарема Тен.

🔴 Второй важный критерий оценки и ключевой показатель типа ожирения — это окружность талии (ОТ).

Распределение жира — критически важный фактор. Жир, накопленный в области живота (висцеральный жир), метаболически опасен, так как окружает внутренние органы и активно выделяет вещества, провоцирующие воспаление. Зарема Тен врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава МО

Окружность талии (ОТ) измеряется на середине расстояния между нижним краем последнего ребра и верхней точкой подвздошного гребня (тазовой кости). У большинства людей эта точка расположена выше пупка.

Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Пороговые значения окружности талии, указывающие на повышенный риск для здоровья:

Для мужчин:

≥ 94 см — повышенный риск,

— повышенный риск, ≥ 102 см — существенно повышенный риск.

≥ 80 см — повышенный риск,

— повышенный риск, ≥ 88 см — существенно повышенный риск.

🔴 Третий критерий оценки ожирения —. Этот показатель определяет тип фигуры.

Он рассчитывается по формуле: СТБ = ОТ (см) / ОБ (обхват бедер в см).

Для мужчин риск возрастает при СТБ > 0.95, для женщин — при СТБ > 0.85.

«Высокий ОТ и СТБ указывают на абдоминальный (центральный) тип ожирения, который напрямую связан с риском метаболических осложнений», — подчеркнула Зарема Тен.

Степени ожирения и их характеристика

Ожирение I степени (ИМТ 30.0 – 34.9). Как правило, появляются первые жалобы: одышка при умеренной нагрузке, повышенная утомляемость, потливость. Часто диагностируются артериальная гипертензия, начальные нарушения липидного обмена и толерантности к глюкозе.

Ожирение II степени (ИМТ 35.0 – 39.9). Наблюдается выраженное ограничение подвижности. Одышка возникает при минимальной нагрузке. Значительно повышен риск сопутствующих заболеваний (диабет 2 типа, гипертония, боли в суставах). Часто присутствует синдром обструктивного апноэ сна (храп, остановки дыхания во сне).

Ожирение III степени (ИМТ ≥ 40.0, морбидное). Резкое ограничение повседневной активности, часто — инвалидизация. Практически всегда присутствует букет тяжелых заболеваний. Высокий риск сердечно-сосудистых катастроф и ранней смертности. Требует активного медицинского вмешательства.

Причины и факторы риска ожирения

Ожирение — это сложное заболевание, в развитии которого участвует множество факторов.

Среди причин ожирения специалисты Роспотребнадзора выделяют:

повышение уровня жизни и изменение структуры питания;

рост потребления высококалорийных продуктов с высоким содержанием жира, сахара и с низким содержанием клетчатки;

снижение физической активности населения, сидячий образ жизни и увлечение гаджетами.

Как подчеркнула Зарема Тен, фундаментальная причина возникновения ожирения — дисбаланс энергии, когда потребление калорий с пищей и напитками превышает их расход на жизнедеятельность и физическую активность.

Терапевт также отметила такие факторы риска, как:

Неправильное пищевое поведение : регулярное потребление высококалорийной, ультраобработанной пищи, богатой жирами и сахарами; большие порции; частые перекусы; еда «за компанию» или от скуки.

: регулярное потребление высококалорийной, ультраобработанной пищи, богатой жирами и сахарами; большие порции; частые перекусы; еда «за компанию» или от скуки. Генетическая предрасположенность : гены влияют на метаболизм, распределение жира и склонность к набору веса.

: влияют на метаболизм, распределение жира и склонность к набору веса. Экологические и социальные факторы : урбанизация, хронический стресс, недосыпание, агрессивный маркетинг нездоровых продуктов.

: урбанизация, хронический стресс, недосыпание, агрессивный маркетинг нездоровых продуктов. Эндокринные заболевания (гипотиреоз, синдром Кушинга) и прием некоторых лекарств (кортикостероиды, некоторые антидепрессанты) — являются причиной менее чем в 5% случаев.

Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Последствия ожирения для здоровья

Ожирение — системное заболевание, поражающее практически все органы, обращает внимание Зарема Тен.

Среди главных рисков ожирения терапевт выделяет:

Для сердечно-сосудистой системы — артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность.

— артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность. Метаболические нарушения — сахарный диабет 2 типа, метаболический синдром, жировой гепатоз (неалкогольная жировая болезнь печени), дислипидемия (высокий холестерин).

— сахарный диабет 2 типа, метаболический синдром, жировой гепатоз (неалкогольная жировая болезнь печени), дислипидемия (высокий холестерин). Для опорно-двигательного аппарата — остеоартрит (особенно коленных и тазобедренных суставов), боли в спине.

— остеоартрит (особенно коленных и тазобедренных суставов), боли в спине. Для дыхательной системы — синдром обструктивного апноэ сна, гиповентиляционный синдром.

— синдром обструктивного апноэ сна, гиповентиляционный синдром. Онкологические риски — риск рака эндометрия, молочной железы (в постменопаузе), яичников, предстательной железы, печени, желчного пузыря, толстой кишки.

Для репродуктивного здоровья — нарушения менструального цикла, бесплодие, синдром поликистозных яичников у женщин; снижение уровня тестостерона и эректильная дисфункция у мужчин.

— нарушения менструального цикла, бесплодие, синдром поликистозных яичников у женщин; снижение уровня тестостерона и эректильная дисфункция у мужчин. Для психического здоровья — депрессия, тревожные расстройства, низкая самооценка, стигматизация.

Как лечить ожирение

Лечение ожирения — длительный процесс, требующий изменения образа жизни, подчеркнула Зарема Тен. Главная цель — не кратковременное похудение, а достижение и удержание более здорового веса для снижения рисков.

В основе лечения лежит модификация образа жизни:

Сбалансированное питание с дефицитом калорий . Это не голодовка, а формирование здоровых пищевых привычек, подчеркивает Зарема Тен. Упор делается на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, постный белок, полезные жиры. Составить здоровое меню помогает консультация диетолога.

. Это не голодовка, а формирование здоровых пищевых привычек, подчеркивает Зарема Тен. Упор делается на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, постный белок, полезные жиры. Составить здоровое меню помогает консультация диетолога. Регулярная физическая активность. Рекомендуется не менее 150 минут умеренной аэробной нагрузки (быстрая ходьба, плавание, велосипед) в неделю и силовые тренировки 2 раза в неделю для сохранения мышечной массы.

Рекомендуется не менее 150 минут умеренной аэробной нагрузки (быстрая ходьба, плавание, велосипед) в неделю и силовые тренировки 2 раза в неделю для сохранения мышечной массы. Когнитивно-поведенческая терапия . Работа с психологом для изменения пищевого поведения и отношения к еде.

. Работа с психологом для изменения пищевого поведения и отношения к еде. Медикаментозная терапия. Назначается только врачом (эндокринологом, диетологом) при ИМТ ≥ 30 или ≥ 27 с сопутствующими заболеваниями, если одна лишь коррекция образа жизни неэффективна. Препараты помогают контролировать аппетит, влиять на метаболизм или уменьшать всасывание жиров.

Назначается только врачом (эндокринологом, диетологом) при ИМТ ≥ 30 или ≥ 27 с сопутствующими заболеваниями, если одна лишь коррекция образа жизни неэффективна. Препараты помогают контролировать аппетит, влиять на метаболизм или уменьшать всасывание жиров. Хирургическое лечение (бариатрическая хирургия) рассматривается при морбидном ожирении (ИМТ ≥ 40) или ИМТ ≥ 35 с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, когда другие методы не дали результата. Операции (гастропластика, шунтирование желудка) направлены на уменьшение объема желудка.

antoniodiaz/Shutterstock/FOTODOM

«Ожирение — серьезное хроническое заболевание, требующее такого же внимательного отношения, как гипертония или диабет. Первый шаг к здоровью — объективная оценка своего состояния по ИМТ и объему талии. Лечение должно быть комплексным, последовательным и, самое главное, постоянным. Важно понимать, что обращение за помощью к специалистам (эндокринологу, диетологу, психологу) — не слабость, а разумная стратегия для сохранения здоровья и качества жизни на долгие годы», — резюмировала Зарема Тен.

Эксперты Роспотребнадзора РФ напоминают: чтобы избавиться от лишних килограммов, важно ставить перед собой реальные цели и не торопиться.

Оптимальное снижение веса — от 0,5 до 1 кг в неделю.

Худеть нужно спокойно и плавно. В противном случае резкая потеря веса может повлечь за собой такой же резкий возврат килограммов, причем с запасом.