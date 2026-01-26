Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что ЕС работает над очередным пакетом санкций против России, который призван ограничить ее доходы от экспорта ресурсов, нейтрализовать теневой флот и схемы обхода рестрикций. Об этом пишет «РБК-Украина».

По словам министра, 20-й пакет санкций также будет направлен против якобы «гибридных угроз со стороны России», которые проявляются на море, в воздухе и в киберпространстве.

«Мы гораздо сильнее и устойчивее, чем хочет верить Путин. Поэтому мы работаем на полную над 20-м пакетом санкций», - заявил Вадефуль.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу ТАЗ заявил, что единственное, что в совершенстве умеет Европейский союз — это «ненавидеть русских». Он указал, что политическое объединение переживает кризис, однако не способно принимать эффективных решений для его преодоления. Выживут только те, «кто будет сильным», считает политик.

Ранее Орбан высмеял Евросоюз из-за отношения к Украине кадром золотой кредитки.