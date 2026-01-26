«Вряд ли возможно дружелюбие». В Кремле рассказали, продолжатся ли переговоры с Украиной и США

Продолжение трехсторонних контактов России, США и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта запланировано на следующую неделю, сообщили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на нынешней стадии переговоров «дружелюбие вряд ли возможно». Он подчеркнул, что Москва не будет публично обсуждать темы переговоров, но рассказал о том, что для России имеет принципиальное значение.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта продолжатся на следующей неделе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Оно [продолжение контактов] на следующую неделю запланировано. Я точно сейчас дату не могу сказать», — цитирует его ТАСС.

Песков подчеркнул, что российские переговорщики продолжают отстаивать интересы РФ и «предстоит очень серьезная работа» . По его словам, было бы ошибочно рассчитывать на «какую-то высокую результативность» первых контактов.

Кроме того, на нынешней стадии переговоров «вряд ли возможно дружелюбие», но «говорить нужно конструктивно», если «пытаться чего-то достичь», заметил он.

«Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно», — сказал он.

23 и 24 января в Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов — состоялись трехсторонние переговоры России, Украины и США. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Детали бесед, которые прошли в закрытом режиме, не разглашались. По информации Reuters, центральным и самым проблемным оказался вопрос территорий. Переговоры могут продолжиться 1 февраля , заявил журналист Axios Барак Равид.

«Формула Анкориджа»

Россия не будет публично обсуждать темы, затронутые в ходе переговорного процесса, заявил Песков. По его словам, сейчас «было бы неверно» говорить об отдельных положениях повестки дня.

«Давайте пока не будем отдельные положения обсуждать <…> Переговоры в прямом таком формате — они в начальной стадии», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Однако часть «формулы Анкориджа», которая касается территориальных вопросов, имеет принципиальное значение для России, уточнил Песков.

«Ни для кого не секрет, это наша последовательная позиция, позиция нашего президента, что территориальный вопрос, который является частью «формулы Анкориджа», он, конечно, имеет для российской стороны принципиальное значение», — сказал он.

Песков подчеркнул, что «формула Анкориджа» «была оговорена», также было достигнуто «соответствующее понимание» с американскими переговорщиками и непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщил Reuters, российский лидер Владимир Путин и Трамп согласовали «формулу Анкориджа» во время переговоров на Аляске в августе 2025 года. Она подразумевает, в частности, российский контроль над всей территорией Донбасса. Однако президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отвечал отказом на реализацию подобного сценария.

«Идет решение задачи»

Трехсторонние переговоры России, США и Украины приближают встречу глав государств, считает депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Это очень важный шаг на пути сближения. Закончится все встречей руководителей двух или трех стран <...> Постепенно идет решение задачи», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».

По мнению парламентария, прошедшая в Абу-Даби встреча «крайне важна», поскольку «опытные военные» предметно обсудили вопросы, связанные с урегулированием конфликта. Чепа выразил надежду, что следующий раунд переговоров «станет еще одним шагом к решению конфликта», несмотря на «активное противостояние ряда западных стран и украинского президента».

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что украинские власти должны пойти на переговоры с Путиным.

«Выход какой на сегодняшний день? Только один — это переговоры с Путиным. Больше нет никаких вариантов», — сказал он в эфире своего YouTube-канала.

Однако для этого Киеву нужно определиться с политиком, который будет на это способен, заметил Соскин. Кроме того, Украине необходимо отказаться от навязанной западными партнерами идеи о нанесении стратегического поражения России, добавил эксперт.

По информации Axios, стороны «очень близки» к организации встречи Путина и Зеленского. Примет ли в ней участие глава Белого дома, неизвестно. Песков уточнил, что в графике Путина пока нет телефонного разговора с Трампом, но в случае необходимости его можно «моментально согласовать».