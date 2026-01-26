Размер шрифта
В Госдуме не поддержали идею запретить сайты с ГДЗ

Депутат Лантратова заявила, что блокировка ГДЗ не решит проблему списывания
Идея Минпросвещения заблокировать сайты с готовыми домашними заданиями не решит проблему списывания, поскольку глобальная проблема заключается в большой учебной нагрузке на детей. Об этом «Газете.Ru» заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Понимаю, почему Минпросвещения поднимает эту тему: проблема действительно есть, многие списывают. Школьники таким образом не в полной мере осваивают предмет. Есть случаи, когда родители или няни используют это для перепроверки, но это скорее исключения. В основном это не способствует лучшему усвоению материала и повышению качества образования. На самом деле проблема гораздо глобальнее. Она затрагивает саму суть задач, которые остаются на домашнее задание. Проблему блокировками отдельных сайтов не решить. Есть еще, как я уже сказала, нейросети, решебники. Менять нужно сам подход к составлению заданий. Надо перестроить учебный процесс таким образом, чтобы основная нагрузка приходилась на занятия в школе, а домашние задания выполняли роль закрепления и не были бы столь обременительными. Они должны носить творческий характер, чтобы заинтересовать ученика», — сказала она.

Депутат уточнила, что у детей нет времени на общение с близкими и сверстниками, поэтому нужно перестраивать всю систему домашних заданий.

«Дети перегружены невероятно. Нет времени на прогулки, нет времени на общение с близкими. Наличие готовых домашних заданий — вершина айсберга вызовов в системе образования, основная его часть лежит в перестройке системы домашних заданий как таковых с учетом новых технологий и перераспределении нагрузки на детей», — добавила она.

До этого Минпросвещения подготовило проект поправок к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предусматривающий запрет распространения ГДЗ. В частности, законопроект предусматривает запрет на распространение информации, касающейся контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ и ОГЭ, а также готовых решений заданий, используемых во всероссийской олимпиаде школьников и учебных пособиях, включенных в федеральный перечень.

Ранее сообщалось, что российские учителя смогут проверять домашние задания при помощи ИИ.
 
