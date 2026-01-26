Размер шрифта
Определился первый участник Кубка Гагарина

«Металлург» стал первым участником плей-офф КХЛ
Максим Богодвид/РИА Новости

Магнитогорский «Металлург» первым вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2025/26.

Это стало возможным после того, как 16 января хабаровский «Амур» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ с результатом 2:4. Команда из Хабаровска идет на девятой строчке Восточной конференции КХЛ, набрав 39 баллов в 49 матчах, и больше не имеет математических шансов обойти «Металлург», который возглавляет «Восток» с 78 очками после 48 игр.

«Металлург» — трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016, 2024). Один из четырех клубов (наряду со СКА, «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом»), который выходил в плей-офф в каждом сезоне КХЛ. Один из двух клубов (наряду с ЦСКА), который выигрывал 4:0 в финале Кубка Гагарина.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее «Спартак» проиграл «Локомотиву».
 
