В Брянской области обломки сбитой ракеты ВСУ упали на жилые дома

Богомаз: обломки ракеты ВСУ упали на жилой сектор, повреждены более 50 домов
Efrem Lukatsky/AP

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинскую зенитно-управляемую ракету С-200 над Клинцовским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, обломки сбитой ракеты упали на жилой сектор, в результате чего были разрушены четыре частных жилых дома, еще более 50 повреждены. Кроме того, взрывной волной выбило стекла в двух многоквартирных домах.

Пострадала одна женщина. Ее доставили в больницу с ушибом мягких тканей, отметил глава области.

На месте работают специалисты оперативных и экстренных служб.

До этого Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном-камикадзе машину скорой медицинской помощи в селе Чуровичи Климовского района. По его словам, обошлось без пострадавших, автомобиль поврежден осколками. Богомаз отметил, что «украинские террористы показывают свое истинное лицо», когда на мировой арене идут переговоры по урегулированию конфликта.

В ночь на 25 января ВСУ совершили комбинированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. Средства ПВО уничтожили 18 реактивных беспилотников и снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее обстрел ВСУ оставил часть жителей Брянской области без электричества.
 
