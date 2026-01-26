Размер шрифта
Бывший президент Украины оценил роль ВСУ в трансатлантической безопасности

Экс-президент Украины Порошенко назвал ВСУ опорой трансатлантической безопасности
Anastasia Sirotkina/AP

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в штаб-квартире НАТО, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) являются опорой трансатлантической безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Поддерживая Украину, теперь каждый понимает, что вы не только помогаете нам, вы инвестируете в собственную безопасность, укрепляя безопасность, а защита Украины — это защита Европы», — сказал экс-президент.

Как передает издание, такое заявление Порошенко сделал, обращаясь к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте и представителям стран — участниц организации.

23 января представитель Киева в НАТО Алена Гетьманчук заявила, что Североатлантический альянс уже привлечен к проработке военной составляющей гарантий безопасности Украине после завершения конфликта с Россией.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после установления перемирия на территории страны должны быть размещены военные контингенты европейских государств.

Ранее сообщалось, что в НАТО началась паника из-за применения «Орешника» по Украине.
 
