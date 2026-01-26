Размер шрифта
Женщину, которая заключила брак с пятью мужчинами, лишили свободы и оштрафовали

Altaf Qadri/AP

В Индии женщина попала под суд из-за многомужества, сообщает Dunya News.

Речь идет о жительнице штата Мадхья-Прадеш по имени Хасина. В корыстных целях она неоднократно выходила замуж, не расторгая предыдущих браков.

Суд установил, что Хасина заключала браки, чтобы завладеть имуществом своих супругов. Также выяснилось, что женщина подвергала мужей психологическому и физическому насилию, а в преступной схеме участвовали родственники обвиняемой.

О преступлении стало известно после того, как один из пострадавших обратился в полицию. Хасину признали виновной и приговорили к двум годам тюрьмы и штрафу в 2 тыс. индийских рупий (около 1700 рублей — прим. ред.).

Ранее женщина сыграла свадьбу и обнаружила у супруга четыре тайных жены.
 
