«Русская Барби» вступила в партию

Блогерша и певица Татьяна Тузова, которую прозвали «русская Барби», сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вступила в партию ЛДПР.

«Новый этап моей жизни – я стала членом партии ЛДПР», – поделилась артистка.

В январе первый заместитель председателя коллегии Российского союза офицеров запаса Анатолий Журавлев сообщил, что Тузова получила медаль «300 лет М. В. Ломоносову» за содействие СВО.

Журавлев отметил, что Тузова не раз участвовала в мероприятиях, поддерживающих специальную военную операцию на Украине.

Тузова удостоилась медали на мероприятии в Российском биотехнологическом университете. Представители Росбиотеха отметили, что эта общественная награда была учреждена партнерской организацией. Медаль не имеет отношения к государственным научно-образовательным учреждениям.

В мае 2025-го писатель Олег Рой сообщил, что начал работу над биографией лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Выпуск книги будет приурочен к 80-летию со дня рождения Жириновского. Рой отметил, что был лично знаком с основателем партии ЛДПР. По словам писателя, политик любил его роман «Старьевщица». Он назвал огромной честью стать автором биографии Жириновского.

