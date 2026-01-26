Московское «Динамо» проиграло китайскому клубу

Московское «Динамо» в товарищеском матче уступило клубу «Чэнду Жунчэн» из Китая.

Игра состоялась в рамках зимних сборов в ОАЭ. Основное время завершилось со счетом 1:1, гол «Динамо» оформил защитник Хуан Хосе Касерес. В серии послематчевых пенальти китайская команда оказалась точнее — 4:3.

Следующий матч «Динамо» проведет в рамках Зимнего кубка РПЛ против петербургского «Зенита» 3 февраля, начало — 15:00 мск.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. «Динамо» идет на десятом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко.

В 19-м туре РПЛ московский клуб сыграет на домашнем стадионе с самарскими «Крыльями Советов» 1 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, сколько «Зенит» заплатит за нового бразильца.