Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Россиян предупредили о возможных корректировках полетов из-за непогоды в Москве

Росавиация: непогода в Москве может отразиться на работе воздушного транспорта
Кадр видео: Telegram-канал «Аэропорт Южно-Сахалинск»

Ожидающиеся в Москве сильный снег, гололедица и метель могут оказать влияние на работу воздушного транспорта. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов. Это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями», — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров в аэропортах задействуют дополнительный персонал. По данным ведомства, в настоящее время все службы воздушных гаваней готовы к работе в усиленном режиме.

Несколькими часами ранее ГУ МЧС России по Москве сообщило, что в период с 00:00 27 января до 12:00 29 января в столице ожидаются продолжительный сильный снег, гололедица и снежные заносы на дорогах. В ведомстве предупредили об ухудшении видимости, затруднении движения транспорта, появлении пробок, увеличении числа ДТП, а также обрушении крыш зданий и сооружений, увеличения количества случаев травматизма населения.

Ранее сообщалось, что в Москве в начале недели выпадет половина нормы осадков.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!