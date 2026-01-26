Россиян предупредили о возможных корректировках полетов из-за непогоды в Москве

Росавиация: непогода в Москве может отразиться на работе воздушного транспорта

Ожидающиеся в Москве сильный снег, гололедица и метель могут оказать влияние на работу воздушного транспорта. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов. Это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями», — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров в аэропортах задействуют дополнительный персонал. По данным ведомства, в настоящее время все службы воздушных гаваней готовы к работе в усиленном режиме.

Несколькими часами ранее ГУ МЧС России по Москве сообщило, что в период с 00:00 27 января до 12:00 29 января в столице ожидаются продолжительный сильный снег, гололедица и снежные заносы на дорогах. В ведомстве предупредили об ухудшении видимости, затруднении движения транспорта, появлении пробок, увеличении числа ДТП, а также обрушении крыш зданий и сооружений, увеличения количества случаев травматизма населения.

Ранее сообщалось, что в Москве в начале недели выпадет половина нормы осадков.