Совет ЕС утвердил запрет на поставки газа из России с 1 января 2027 года

Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. В Кремле подчеркнули, что страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США.

Страны — члены Евросоюза приняли регламент о поэтапном прекращении импорта российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), говорится в заявлении Совета ЕС.

«Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу с начала 2027 года, а на импорт трубопроводного газа — с осени 2027 года», — отмечается в публикации.

Запрет вступит в силу спустя полтора месяца после того, как регламент вступит в силу. Для действующих контрактов предусмотрят переходный период. Это должно позволить «ограничить влияние на цены и рынки».

Страны — члены ЕС перед разрешением поставок газа должны будут проверять, где именно его произвели. Несоблюдение новых правил может повлечь за собой максимальные штрафы, размер которых составит не менее €2,5 млн для физических лиц и от €40 млн для компаний .

Как заявил глава министерства энергетики, торговли и промышленности Кипра Майкл Дамианос, энергетический рынок Европейского союза «станет сильнее». По его словам, ЕС избавляется от «пагубной зависимости от российского газа».

К 1 марта страны ЕС должны подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа» и определить потенциальные проблемы при замене поставок из России. Для этого европейские компании должны уведомить правительства стран и Еврокомиссию (ЕК) о любых оставшихся контрактах на поставки российского газа. Страны ЕС, по-прежнему импортирующие российскую нефть, также должны будут представить планы диверсификации поставок.

К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

В начале декабря 2025 года Совет ЕС и парламент сообщества приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Венгрия и Словакия выступали против такого решения. Братислава уже заявила о готовности обратиться в европейский суд, чтобы добиться отмены запрета на импорт российского газа в ЕС, следует из сообщения МИД Словакии в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Эфемерная зависимость»

Страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля подчеркнул, что европейские государства, «избавившись от эфемерной зависимости» от РФ, стали зависимыми от Соединенных Штатов. Он объяснил, что Россия как продавец зависела от стран ЕС, в то время как те зависели от РФ как покупатели.

Песков обратил внимание, что страны ЕС попали под контроль другого крупного поставщика, устанавливающего свои правила.

« Вы попадаете в ловушку, но эту ловушку вам строят другие . Это что-то другое, они сами это сделали своими руками», — добавил он.

Время покажет, ставят ли европейские страны себя в положение «несчастных рабов» или «счастливых вассалов», отказываясь от российского газа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Пока сложно опередить точно: то ли это счастливые вассалы, то ли несчастные рабы — время покажет. Но от свободы они отказались в любом случае», — сказала она в беседе со «Звездой».

Европейские лидеры попытаются продемонстрировать независимость от США в энергетике, следует из заявления еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена и британского министра энергетики Эда Милибэнда, опубликованного в Politico. Страны ЕС и Великобритания намерены договориться о создании совместных ветроэнергетических проектов мощностью 100 ГВт в Северном море, которое Йоргенсен и Милибэнд назвали «мощным центром чистой энергетики».

«Реальность такова, что чрезмерная зависимость от ископаемого топлива — будь то из России или откуда-либо еще — не может обеспечить нам необходимую энергетическую безопасность и процветание. Это делает нас невероятно уязвимыми перед волатильностью международных рынков и давлением со стороны внешних игроков», — говорится в заявлении.

Тем временем Международное энергетическое агентство по рынку газа спрогнозировало, что объемы импорта сжиженного природного газа Европой продолжат увеличиваться в 2026 году и достигнут нового рекордного уровня — более 185 млрд куб. м. Такие показатели будут обусловлены повышением требований к заполненности хранилищ и увеличением экспорта газа из Европы на Украину. В 2025 году импорт СПГ в Европу увеличился почти на треть — на 30%, превысив 175 млрд куб. м.