Беглов рассказал Путину о реализации программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга»

Программа «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга» разработана и уже реализуется. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину губернатор города Александр Беглов, пишет РИА Новости.

«Хотел бы отметить, что соответствии с вашим поручением на базе Национальных проектов мы разработали 10 приоритетов развития Санкт-Петербурга до 2030 года», — сказал Беглов.

Он уточнил, что программа охватывает все ключевые направления: экономическую и социальную сферы, а также инфраструктуру и экологию.

По словам губернатора, в 2025 году в Петербурге удалось на 100% реализовать как региональные программы, так и национальные проекты.

25 декабря Беглов отреагировал на критические замечания по поводу новогоднего оформления города, предложив недовольным гражданам «прийти и помочь». Чиновник также опроверг сообщения, что Петербург потратил на украшение города в три раза больше, чем Москва. Он подчеркнул, что Смольный не может потратить больше, чем столица.

9 декабря губернатор сообщил, что в Петербурге до конца 2025 года откроют две новые станции на Красносельско-Калининской линии метро – «Юго-Западную» и «Путиловскую». По его словам, эти станции «практически готовы».

Ранее депутат отметил социальную направленность бюджета Санкт-Петербурга.