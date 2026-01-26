В Карелии мужчина впал в кому после падения на льду

Житель Карелии поскользнулся на льду, ударился головой и впал в кому

Житель Карелии впал в кому, поскользнувшись на льду. Об этом сообщает «Губернiя Daily».

В ноябре прошлого года 33-летний Сергей Химсандеев из Медвежьегорска поскользнулся на льду, возвращаясь домой с подругой. Падая, он ударился головой о забор и потерял сознание. Девушка дотащила его до дома и уложила на диван, не подозревая, насколько ситуация серьезна. Она вызвала скорую, когда услышала, как мужчина хрипит.

Медики приехали через час и после настойчивых требований родственников доставили в больницу, где у Сергея, уже находящегося в коме, диагностировали черепно-мозговую травму. Врачи прооперировали его, удалив гематому, но во время операции состояние больного ухудшилось. Следующий месяц он провел в реанимации.

Сейчас мужчина по-прежнему находится без сознания, однако точных прогнозов врачи не дают. Родные хотели перевести Сергея в Петрозаводск к нейрохирургам, но получили отказ. Семья открыла сбор денег для ухода за мужчиной, собрать необходимую сумму удалось всего за восемь часов.

