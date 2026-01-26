Размер шрифта
Эмбер Херд решилась на редкое высказывание о разводе с Джонни Деппом

Актриса Херд заявила, что лишилась дара речи после развода с Деппом
Global Look Press

Американская актриса Эмбер Херд рассказала о последствиях проигранного в 2022 году судебного процесса о клевете против бывшего мужа Джонни Деппа. Редкое высказывание о разводе она сделала в беседе с австралийской режиссеркой Селиной Майлз, которая сняла фильм о злоупотреблении законами о клевете.

На 39-летнюю Херд 62-летний актер подал в суд и потребовал от нее $50 млн за то, что она обвинила его в жестоком обращении с ней в статье Washington Post в 2018 году. О своем опыте суда она рассказала в картине Майлз «Silenced», премьера которой состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в 2026 году.

«Я лишилась дара речи. И я здесь не для того, чтобы рассказывать свою историю. Я не хочу рассказывать свою историю. На самом деле, я больше не хочу использовать свой голос. Вот в чем проблема», - сказала Херд в интервью .

Херд также участвовала в процессе Деппа против газеты The Sun, назвавшей его «избивателем жен». Газета иск выиграла.

«То, что произошло со мной, — это расширенная версия того, через что проходят многие женщины. Я помню, как в конце судебного процесса мне пришла в голову мысль, что я мог бы что-то сказать прессе. [Адвокат] спросила, уверена ли я в этом. [Я подумала]: «Если они будут обвинять меня, это сделает мою точку зрения более очевидной». Я не понимала, что для меня, как для женщины, использование моего голоса может обернуться намного хуже», — рассказывает она.

Во время судебного процесса в 2022 году Херд подверглась масштабной критике в сети от сторонников Деппа.

«Женщины достаточно храбры, чтобы справиться с дисбалансом сил. Глядя на лицо моей дочери, которая растет и медленно вступает в этот мир… Я верю, что может быть лучше», — поделилась она..

Херд, мать-одиночка троих детей, после судов переехала в Испанию и продолжила карьеру театральной актрисы.

Ранее Джонни Депп впервые за долгое время появился на публике.
 
