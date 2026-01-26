Следовавший в КНР самолет вернулся в Москву из-за плохого самочувствия пассажирки

Самолет, следовавший в Китай, вылетел из Москвы, но спустя несколько часов снова приземлился в этом же аэропорту из-за женщины, которой стало плохо. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, борт поднялся из Шереметьево и направлялся в город Хайкоу. В какой-то момент у одной из пассажирок поднялось давление. Также самочувствие ухудшилось у другого пассажира.

На борту медиков не оказалось, поэтому было принято решение сесть в одном из городов. Спустя 2,5 часа пути он развернулся и вскоре приземлился в Шереметьево.

«Пострадавшую женщину вынесли из салона на носилках, а второму пассажиру оказали помощь на борту», – сообщается в публикации.

Через полтора часа самолет снова отправился в Китай.

До этого подавший аварийный сигнал борт успешно сел в Китае. Предполагалось, что причиной произошедшего мог стать отказ двигателя, но в результате самолет сел в штатном режиме.

Ранее стала известна сумма ущерба от посадки самолета в поле в Сибири.