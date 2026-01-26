Трамп поздравил свою команду с возвращением всех заложников из Газы

В секторе Газа извлекли тело последнего заложника. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Таким образом, вернули всех 20 живых заложников и всех погибших! Потрясающая работа! Многие считали это невыполнимой задачей. Поздравляю мою великолепную команду чемпионов!» — написал глава Белого дома.

Несколькими часами ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что тело майора Дж. Ран Гвили, который является последним пленным израильтянином в секторе Газа, было опознано и возвращено на родину для захоронения.

По данным ведомства, 24-летний сержант первого класса Ран Гвили, служивший в специальных подразделениях полиции Израиля, погиб в бою 7 октября 2023 года в возрасте 24 лет. Его тело было похищено и удерживалось в секторе Газа, подчеркнули в ЦАХАЛ.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Как рассказал Трамп, это событие означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

13 октября Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

Ранее был объявлен второй этап плана Трампа по урегулированию в Газе, включающий демилитаризацию и восстановление.