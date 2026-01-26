Размер шрифта
Венгрия вызовет посла Украины в МИД

Орбан поручил вызвать посла Украины в МИД из-за угроз Киева в адрес Будапешта
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил министру иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петеру Сийярто вызвать посла Украины в МИД в связи с угрозами Киева в адрес Будапешта. Об этом глава венгерского кабмина заявил в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы не можем позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов. Поэтому сегодня я поручил министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать посла Украины в Венгрии в министерство иностранных дел», — написал глава венгерского кабмина.

24 января Орбан заявил, что Украина активно вмешивается в выборы и угрожает Венгрии. По его мнению, Киев хочет получить финансовые средства и как можно быстрее «прибиться» к Евросоюзу. Однако премьер подчеркнул, что у Будапешта есть право сказать «нет».

23 января Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию для того, чтобы к власти в стране пришла оппозиция, лояльная Киеву. Министр выразил уверенность, что украинский лидер преследует конкретную цель — добраться до венгерских денег, на которые можно будет закупать вооружение для Украины.

Ранее премьер Венгрии пригрозил заблокировать выделение денег Украине.
 
