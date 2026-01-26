Воля высмеял желание Бузовой получить награду за премию

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в «Шоу Воли», что хочет получить награду за пение. Ее слова передает kp.ru.

Ведущий проекта Павел Воля подшутил над желанием Бузовой удостоиться музыкальной премии.

«Оля, с премиями за песни знаешь, как устроено? Как только начнешь петь, сразу дадут», — заявил комик.

В шоу Бузова также похвасталась своим самым большим событием за декабрь. Артистка победила в опросе «Комсомольской правды» в номинации «Лучшая телеведущая года».

«Третий год подряд! Так проголосовала страна», — поделилась певица.

Воля пошутил, что у Бузовой есть родственники в редакции. В kp.ru опровергли это.

«Победила поющая ведущая с немалым отрывом от конкурентов. А вот родственников в редакции «КП» у Бузовой, к счастью или к сожалению, пока нет», — заявила корреспондентка Мария Ремизова.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-Killah. В 2016 году вышел ее первый сольный трек «Под звуки поцелуев».

Ранее Ольга Бузова похвасталась сумкой за полмиллиона рублей.