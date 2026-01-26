Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Культура

Воля высмеял желание Бузовой получить награду за премию

Телеведущий Воля пошутил о пении Бузовой
Евгения Новоженина/РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в «Шоу Воли», что хочет получить награду за пение. Ее слова передает kp.ru.

Ведущий проекта Павел Воля подшутил над желанием Бузовой удостоиться музыкальной премии.

«Оля, с премиями за песни знаешь, как устроено? Как только начнешь петь, сразу дадут», — заявил комик.

В шоу Бузова также похвасталась своим самым большим событием за декабрь. Артистка победила в опросе «Комсомольской правды» в номинации «Лучшая телеведущая года».

«Третий год подряд! Так проголосовала страна», — поделилась певица.

Воля пошутил, что у Бузовой есть родственники в редакции. В kp.ru опровергли это.

«Победила поющая ведущая с немалым отрывом от конкурентов. А вот родственников в редакции «КП» у Бузовой, к счастью или к сожалению, пока нет», — заявила корреспондентка Мария Ремизова.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-Killah. В 2016 году вышел ее первый сольный трек «Под звуки поцелуев».

Ранее Ольга Бузова похвасталась сумкой за полмиллиона рублей.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!