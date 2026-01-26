В ГД подтвердили отсутствие планов по введению новых налогов для самозанятых

В ГД заявили, что до 2028 года в России не будет новых налогов для самозанятых

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что самозанятые не будут облагаться новыми налогами до завершения эксперимента по установлению специального налога на профессиональный доход в 2028 году. Об этом сообщает ТАСС.

«До завершения эксперимента, который касается самозанятых, никаких дополнительных решений, которые бы обернулись фискальной нагрузкой для самозанятых, для лиц, привлекающих их к работе, платформ, приниматься им не будет», — сказал Исаев по итогам встречи депутатов фракции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и членами российского кабмина в преддверии отчета правительства в палате парламента.

Он также отметил, что добровольное вступление самозанятых и работников платформенной занятости в систему социального страхования планируется всячески стимулировать.

Депутат подчеркнул, что фракция совместно с правительством в долгосрочной перспективе будет работать над созданием системы социальных гарантий для нового вида деятельности, востребованного как в стране, так и во всем мире, с тем чтобы сохранить экономическую инициативу и одновременно обеспечить эффективную социальную защиту работников платформенной занятости.

19 января кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что количество самозанятых россиян выросло более чем в два раза за три года — с 6,32 млн по состоянию на 30 ноября 2022 года до 15,43 млн по данным на 31 декабря 2025 года.

