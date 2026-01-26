Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Митрополит заявил, что российская армия борется против бесов

Митрополит Кирилл: Россия воюет не с людьми, а с духами злобы поднебесной
Алексей Майшев/РИА Новости

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявил, что Вооруженные силы России воюют с «духами злобы поднебесной». Его слова приводятся в Telegram-канале военного отдела Московского Патриархата.

«Битва, которую мы ведем сегодня, — это битва не с людьми, а с духами злобы поднебесной», — сказал он.

По словам архиерея Русской православной церкви, причиной СВО стала «духовная катастрофа», корни которой «уходят в века».

До этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что изменником родины является тот, кто выпадает из общественного консенсуса о том, что касается способности и возможности государства существовать. По его словам, вокруг идей существования государства должен быть общественный консенсус. Он объяснил, что каждый человек отличается от другого, поэтому в масштабах страны достичь согласия очень трудно.

По словам главы РПЦ, Россия не разделяет ценности, которые продвигаются на Западе под лозунгом прав человека, но, по его мнению, ведут к подрыву нравственных основ личности. Предстоятель Русской православной церкви отметил, что такие подходы, по его оценке, направлены на разрушение человеческой нравственности.

Ранее Патриарх Кирилл в рождественском послании обратился к неверующим.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!