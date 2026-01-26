Митрополит заявил, что российская армия борется против бесов

Митрополит Кирилл: Россия воюет не с людьми, а с духами злобы поднебесной

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявил, что Вооруженные силы России воюют с «духами злобы поднебесной». Его слова приводятся в Telegram-канале военного отдела Московского Патриархата.

«Битва, которую мы ведем сегодня, — это битва не с людьми, а с духами злобы поднебесной», — сказал он.

По словам архиерея Русской православной церкви, причиной СВО стала «духовная катастрофа», корни которой «уходят в века».

До этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что изменником родины является тот, кто выпадает из общественного консенсуса о том, что касается способности и возможности государства существовать. По его словам, вокруг идей существования государства должен быть общественный консенсус. Он объяснил, что каждый человек отличается от другого, поэтому в масштабах страны достичь согласия очень трудно.

По словам главы РПЦ, Россия не разделяет ценности, которые продвигаются на Западе под лозунгом прав человека, но, по его мнению, ведут к подрыву нравственных основ личности. Предстоятель Русской православной церкви отметил, что такие подходы, по его оценке, направлены на разрушение человеческой нравственности.

Ранее Патриарх Кирилл в рождественском послании обратился к неверующим.