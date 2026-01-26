У россиянки развился сепсис после визита в частную клинику, женщину не спасли

В Дербенте женщина не выжила после гистероскопии

Женщину не спасли после медицинских манипуляций в одной из частных клиник Дербента. Об этом сообщает прокуратура Дагестана.

По предварительной информации, 41-летняя пациентка приехала в клинику на процедуру. Как сообщает Telegram-канал Mash Gor, речь идет о гистероскопии – методе обследования и лечения матки.

Спустя некоторое время после всех необходимых манипуляций пострадавшая попала в реанимацию местной больницы. У нее диагностировали тяжелое гнойное воспаление. У нее начались осложнения и развился сепсис. В медучреждении оказали помощь, но спасти пострадавшую не смогли.

По факту произошедшего прокуроры региона проводят проверку.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан», – сообщается в публикации ведомства.

Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле у надзорного ведомства.

Ранее гинеколог оставила внутри пациентки инструмент, которым делала соскоб с шейки матки.