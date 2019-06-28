В ЕС отказались от «лучшего» кандидата Юнкера на пост главы ЕК

Лидеры стран ЕС отказались от кандидатуры члена Европейской народной партии Манфреда Вебера на пост главы Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Как отмечается, данное решение было принято в ходе встречи лидеров ЕС в Осаке на G20.

Встреча прошла под руководством председателя Европейского совета Дональда Туска.

Уточняется, что решение согласовали с главами ведущих европейских партийных альянсов.

На настоящий момент пост главы ЕК занимает Жан-Клод Юнкер, однако его полномочия заканчиваются 31 октября.

Ранее Юнкер назвал Вебера «лучшим» кандидатом на роль преемника.