В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп пошутил про «вмешательство РФ» в выборы в США. Об этом сообщаетТАСС.

Перед началом переговоров журналисты спросили Трампа, требовал ли он от Путина «не вмешиваться в американские выборы».

Трамп повернулся к Путину и с улыбкой сказал: «Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста».

Отмечается, что это вызвало улыбка российского лидера и госсекретаря Майка Помпео, который также был в комнате.

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