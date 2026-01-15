Размер шрифта
Американский политик пошутил, что Исландия станет 52-м штатом

Politico: кандидат на пост посла США пошутил, что Исландия станет 52-м штатом
Кандидат на пост американского посла в Рейкьявике Билл Лонг пошутил, что Исландия станет 52-м штатом. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

«Бывший член палаты представителей Билли Лонг, кандидат Трампа на пост посла в Исландии, шутил с членами конгресса... о том, что Исландия будет 52-м штатом, а он будет его губернатором», — говорится в материале.

В 2025 году президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канаде следует стать 51-м штатом. По его словам, США нет смысла «субсидировать Канаду сотнями миллиардов долларов в год», если она не станет американским штатом. В настоящее время он усилил свои угрозы в адрес Венесуэлы и Гренландии.

В январе агентство Bloomberg сообщило, что последние заявления республиканца заставляют Канаду опасаться, что она станет следующей целью Вашингтона.

Ранее Дания предупредила Испанию о рисках в случае захвата США Гренландии.

