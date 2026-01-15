Минфин CША разрешил до конца февраля операции с «Лукойлом»

США продлили разрешение на сделки с «Лукойлом» для продажи Lukoil International

Минфин США продлил до 28 февраля 2026 года действие генеральной лицензии, позволяющей проведение операций с российской компанией «Лукойл» и ее дочерними структурами в целях продажи Lukoil International GmbH. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«За исключением случаев, предусмотренных пунктом (d) <...Ю все сделки, запрещенные исполнительным указом (E.O.) 14024... разрешаются до 12:01 по восточному времени 28 февраля 2026 года», — говорится в сообщении.

23 октября 2025 года американское министерство финансов объявило о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. Они были включены в «черный список» на основании указа 14024 за деятельность в энергетическом секторе экономики РФ. В заявлении ведомства говорится, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список дочерние компании «Роснефти» и «Лукойла».

Ранее сообщалось, что американские компании объединили усилия для покупки активов «Лукойла».