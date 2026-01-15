Размер шрифта
Названы китайские авто, от которых лучше держаться подальше

Автоэксперт Ковалев перечислил китайские автомобили, которые лучше не покупать
Lifan

При выборе китайского автомобиля с пробегом следует отказаться от старых моделей, а также от машин брендов, которые покинули рынок. Об этом «Российской газете» сообщил автомобильный эксперт Александр Ковалев.

«При выборе китайского автомобиля с пробегом в первую очередь стоит избегать моделей, выпущенных в 2000-х и начале 2010-х годов. <...> Эти машины часто отличались сомнительной надежностью. <...> Особенно осторожно следует относиться к брендам, покинувшим российский рынок: Lifan, Hawtai, Zotye, Brilliance и ряду других», — сообщил эксперт.

Кроме того, с осторожностью стоит рассматривать модели марок с крайне низкими продажами, а также машины брендов, которым пока не удалось устойчиво закрепиться на рынке. Например, Livan, Kaiyi и SWM, отметил эксперт.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России рекордно снизились продажи новых китайских автомобилей.

