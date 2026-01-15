Трамп заявил, что не знает о планах поездки спецпосланника в Москву

Трамп заявил, что не знает о планах поездки в Москву Уиткоффа и Кушнера

Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters рассказал, что не знает о планах поездки в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера.

Также у американского лидера поинтересовались, планирует ли он встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января.

По словам Трампа, никаких планов на это не было.

Он добавил, что готов встретиться с Зеленским в Давосе, если тот будет присутствовать на мероприятии. Сам Трамп рассказал, что планирует посетить форум.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Уиткофф и Кушнер планируют в январе отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Американские и украинские официальные лица в последние дни высоко оценили значительный прогресс в реализации плана США из 20 пунктов по прекращению боевых действий, заявив, что он выполнен примерно на 90%, хотя остаются ключевые спорные моменты.

Ранее политолог раскрыл цель визита Уиткоффа и Кушнера в Россию.