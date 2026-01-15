Иран закрыл свое воздушное пространство

Иранские власти временно закрыли воздушное пространство для полетов гражданской авиации. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает сервис Flightradar24.

Согласно новому уведомлению, которое действительно чуть более двух часов, воздушное пространство будет закрыто для всех рейсов, кроме международных, на которые даются разрешения.

15 января стало известно, что самолет, выполняющий рейс из Москвы в Тегеран, возвращается в аэропорт Шереметьево на фоне сообщений о закрытии воздушного пространства Ирана. Airbus A321 долетел до Волгоградской области, а после развернулся и направился в Москву.

До этого агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщило, что администрация США может нанести военный удар по Ирану в ближайшие 24 часа.

Недавно глава Белого дома призвал жителей Ирана к продолжению протестов, пообещав им, что «помощь уже в пути». Почему удар США по Ирану неизбежен и какая главная цель предстоящей операции — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» полковника в отставке Михаила Ходаренка.

