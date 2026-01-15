В «Реале» заявили, что клуб достиг дна

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что клуб достиг дна, передает ESPN.

«Думаю, сегодня мы достигли дна. Нас выбила из турнира команда из второго дивизиона. Поздравляю их. Еще есть время, чтобы переломить ход сезона», — сказал Карвахаль.

В матче Кубка Испании «Реал» уступил «Альбасете» со счетом 2:3. В составе победителей забитыми мячами отметились Хави Вильяр и Хефте Бетанкор, оформивший дубль. У проигравшей команды отличились Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия.

