В «Реале» заявили, что клуб достиг дна

Защитник «Реала» Карвахаль заявил, что клуб достиг дна
Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что клуб достиг дна, передает ESPN.

«Думаю, сегодня мы достигли дна. Нас выбила из турнира команда из второго дивизиона. Поздравляю их. Еще есть время, чтобы переломить ход сезона», — сказал Карвахаль.

В матче Кубка Испании «Реал» уступил «Альбасете» со счетом 2:3. В составе победителей забитыми мячами отметились Хави Вильяр и Хефте Бетанкор, оформивший дубль. У проигравшей команды отличились Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее Килиан Мбаппе обратился к уволенному из «Реала» главному тренеру.

