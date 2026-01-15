Россиянам назвали способы увеличить будущую пенсию

Россияне могут повлиять на размер будущих пенсионных выплат, так как они зависят от нескольких ключевых параметров. В первую очередь важно работать официально, ориентироваться на количество пенсионных баллов, а также на нестраховые периоды, рассказал RT доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Пенсионные баллы начисляются только с белой зарплаты на официальной работе, поэтому серые выплаты по сути лишают человека нормальной пенсии в будущем. Важно контролировать взносы работодателя в Соцфонд – это можно сделать с помощью выписки лицевого счета на «Госуслугах» или сайте Соцфонда, отметил юрист.

Помимо зарплаты, увеличить количество пенсионных баллов можно с помощью нестраховых периодов – это время, когда человек не работал, но занимался социально важной деятельностью. Сюда относятся, в частности, отпуска по уходу за ребенком, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет, период службы в армии. Для получения баллов за это время нужно подать в Соцфонд подтверждающие документы, отметил Виноградов.

Он также призвал не забывать про подтверждение трудового стажа и учет досрочной пенсии за работу с вредными условиями. Кроме того, выплаты можно повысить, если не спешить выходить на пенсию сразу по достижению соответствующего возраста.

«За каждый полный год добровольной отсрочки (можно откладывать до десяти лет) государство применяет специальные повышающие коэффициенты», — пояснил юрист.

Еще один важный фактор, влияющий на размер пенсии – это надбавки к ее фиксированной части, которые предоставляются при некоторых условиях. В их числе, например, достижение 80-летнего возраста, стаж работы на Крайнем Севере и другие.

Напомним, после повышения в апреле 2026 года средний размер социальной пенсии в России составит около 16,5 тыс. рублей. Как уточнил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, согласно бюджетным расчетам после апрельского повышения на 6,8% средний размер социальной пенсии составит 16 590 рублей.

Ранее стало известно, кому повысят пенсии в феврале.