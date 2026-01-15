Размер шрифта
Общество

Педагоги рассказали о масштабах травли в соцсетях среди школьников

ТАСС: 73% педагогов рассказали, что их ученики сталкивались с интернет-травлей
Почти три четверти российских педагогов сообщили, что их ученики сталкиваются с травлей в интернете. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на российское общество «Знание» по итогам опроса.

В опросе приняли участие 2997 учителей — слушателей курса «Цифровая гигиена: как обучать детей безопасности в интернете» на платформе «Знание. Академия».

Согласно результатам исследования, 73% респондентов указали, что школьники подвергаются кибербуллингу. Самым важным навыком в сфере цифровой безопасности педагоги считают умение распознавать риски и потенциальные угрозы в сети.

Более половины опрошенных — 53% — отметили проблему сознательных провокаций и вовлечения детей в интернет-конфликты. Еще 40% участников исследования отнесли к распространенным угрозам публикацию персональных данных без согласия, а 38% указали на агрессивные перепалки в мессенджерах и соцсетях. Реже всего педагоги упоминали навязчивое онлайн-преследование — этот риск отметили 13% респондентов.

В целом учителя оценивают уровень опасности цифровой среды для детей в среднем на 3,6 балла из 5. При этом восприятие угроз зависит от возраста: педагоги старше 45 лет считают интернет более опасным (3,7 балла), тогда как у специалистов младше 25 лет этот показатель ниже — 3,4 балла.

Руководитель платформы «Знание. Академия» Александра Буйчик пояснила, что большинство педагогов хотели бы развивать навыки распознавания цифровых рисков. По ее словам, это свидетельствует о стремлении выстроить комплексный подход к защите школьников в онлайн-пространстве.

Также опрошенные выразили интерес к умению действовать при обнаружении угроз, взаимодействовать с родителями, обсуждать с детьми вопросы цифровой грамотности и проводить занятия по кибербезопасности.

