Россия стала лидером рейтинга симпатий жителей КНР

РИА Новости: россиян в Китае воспринимают лучше, чем жителей других стран

Россия заняла первое место среди крупных государств по уровню симпатий со стороны жителей Китая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного университетом Цинхуа.

Презентация опроса под названием «Общественное мнение Китая о международной безопасности в 2025 году» состоялась в Пекине. Исследование организовал Центр международной безопасности и стратегии при университете Цинхуа.

В докладе отмечается, что индекс положительного восприятия России в 2025 году немного снизился по сравнению с прошлым годом — с 3,66 до 3,49 балла. Тем не менее, даже с учетом этого падения Россия остается страной, к которой китайские респонденты относятся наиболее благожелательно среди всех крупных держав.

Для сравнения, уровень позитивного отношения к США составил 2,38 балла. Еще ниже показатель у Японии, которая оказалась на последнем месте в рейтинге — 1,9 балла. Европейский союз получил оценку 2,86 балла.

Опрос проводился в два этапа: с 1 по 11 июля и с 5 по 11 сентября 2025 года. В исследовании приняли участие жители материкового Китая старше 18 лет. Анкетирование проходило в онлайн-формате с учетом пропорций по полу, возрасту, региону и типу проживания — в городе или сельской местности. Всего было обработано около двух тысяч анкет.

