В Европе заговорили об угрозе отставки Каллас

Berliner Zeitung: европейские политики требуют отставки Каллас
В Европе стали звучать призывы к отставке верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

По данным издания, политическое положение Каллас «стало скользким».

«Теперь в Европе требуют даже отставки Каллас», — говорится в публикации.

В конце прошлой недели премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал заменить Каю Каллас на ее посту. Политик признался, что впервые публично проговаривает данный тезис, даже ценой критики. По мнению Фицо, с текущим управлением Евросоюз не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения по событиям, происходящим в мире.

До этого член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал Каю Каллас «настоящей психопаткой, одержимой войной», которая ставит под угрозу Европейский союз из-за своей «катастрофической» политики. Он считает, что сегодня европейские страны не играют никакой роли в мирных переговорах по Украине именно из-за таких людей, как Каллас. Он назвал ее «самым некомпетентным человеком, которого когда-либо видел».

Ранее Орбан сравнил Каллас с Гитлером.

