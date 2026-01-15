Размер шрифта
Общество

Вице-президент «Оборонстроя», подозреваемая в мошенничестве, имеет иностранный ВНЖ

РИА: арестованная вице-президент «Оборонстроя» Ясакова имеет иностранный ВНЖ
Бывшая вице-президент ассоциации «Оборонстрой» Ирина Ясакова, подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере, обладает недвижимостью за границей и имеет вид на жительство в иностранном государстве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Такие доводы привел суд, обосновывая законность ее ареста. Защита Ясаковой просила изменить меру пресечения на домашний арест, указывая, что женщина добровольно участвовала в следственных действиях и сдала следователю загранпаспорт.

По словам адвоката, доказательств причастности обвиняемой к совершенному преступлению нет.

Ясакова занимала пост депутата Законодательного собрания Вологодской области, а также руководящие должности в ассоциации «Оборонстрой» и СРО НП РОС «Обронэнерго». Кроме того, она является автором книги «Женщина и ее карьера».

Ее арестовали в конце ноября по подозрению в мошенничестве на 786 млн рублей. Telegram-канал Mash писал, что дело может быть связано с банкротством организации в 2021 году, когда были выявлены финансовые нарушения и открыто уголовное производство. В рамках расследования было арестовано имущество Ясаковой, включая трехэтажный дом в Москве.

Ранее СК завел дело о мошенничестве при выполнении госконтрактов более 500 млн рублей.

