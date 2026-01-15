Размер шрифта
Работу директора парка «Куршская коса» в «Единой России» приостановят

Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Региональное отделение партии «Единая Россия» в Калининградской области приостановит работу директора национального парка «Куршская коса», депутата местного заксобрания Анатолия Калины после его задержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя областного парламента, секретаря калининградского регионального отделения партии Андрея Кропоткина.

По его словам, Калина является сторонником партии.

«Сегодня сделаем приостановку ему в сторонниках до решения суда», — отметил Кропоткин.

Накануне Калину задержали в Калининградской области. Он был назначен на должность директора национального парка «Куршская коса» в 2011 году. В сентябре 2021 года избран депутатом калининградской областной думы.

14 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что бывшего губернатора Рязанской области и сенатора Николая Любимова обвиняют в получении взяток на сумму 272 млн рублей.

5 февраля 2025 года Любимову предъявили обвинение по трем эпизодам получения взятки.

Ранее экс-замглавы администрации Пскова Грацкий получил 10 лет колонии за взятки.

