Работу директора парка «Куршская коса» в «Единой России» приостановят

Региональное отделение партии «Единая Россия» в Калининградской области приостановит работу директора национального парка «Куршская коса», депутата местного заксобрания Анатолия Калины после его задержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя областного парламента, секретаря калининградского регионального отделения партии Андрея Кропоткина.

По его словам, Калина является сторонником партии.

«Сегодня сделаем приостановку ему в сторонниках до решения суда», — отметил Кропоткин.

Накануне Калину задержали в Калининградской области. Он был назначен на должность директора национального парка «Куршская коса» в 2011 году. В сентябре 2021 года избран депутатом калининградской областной думы.

