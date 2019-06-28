В Кремле раскрыли содержание разговора Путина и Трампа на G20

В Кремле раскрыли содержание разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа перед фотографирование на саммите G20 в Осаке, сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты просто поприветствовали друг друга и не обсуждали никаких вопросов.

На церемонию фотографирования Путин и Трамп пришли вместе.

В Осаке проходит первый день саммита «большой двадцатки». «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.