В Кремле раскрыли содержание разговора Путина и Трампа на G20
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В Кремле раскрыли содержание разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа перед фотографирование на саммите G20 в Осаке, сообщает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты просто поприветствовали друг друга и не обсуждали никаких вопросов.
На церемонию фотографирования Путин и Трамп пришли вместе.
В Осаке проходит первый день саммита «большой двадцатки». «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.